Proerd forma cerca de 1,2 mil alunos na região Oeste de SC Entre junho e julho 1.270 alunos se formaram no Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) da Polícia Militar...

Entre junho e julho 1.270 alunos se formaram no Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) da Polícia Militar nas cidades de Chapecó, Caibi, Jardinópolis, Águas Frias, São Carlos, Nova Itaberaba e União do Oeste, no Oeste de SC.

