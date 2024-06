ND Mais |Do R7

Professora é afastada após agressão contra criança autista em escola de SC

Uma professora da rede municipal de Porto União, no Planalto Norte catarinense, foi afastada de suas funções após ser acusada de agredir uma criança autista de 4 anos. A mãe do garoto expôs a situação e registrou um boletim de ocorrência. O caso ocorreu no dia 4 de junho e foi registrado pelas câmeras de segurança da escola.

