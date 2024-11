Programa Parcerias do Bem, da Engie Brasil Energia, celebra 3 anos com 63 mil beneficiados Programa Parcerias do Bem, da Engie Brasil Energia, celebra 3 anos com 63 mil beneficiados ND Mais|Do R7 10/11/2024 - 11h10 (Atualizado em 10/11/2024 - 11h10 ) twitter

Programa Parcerias do Bem

O programa Parcerias do Bem, uma iniciativa da Engie Brasil Energia para promover a responsabilidade social, celebra três anos com mais de 63 mil pessoas beneficiadas em todo o país. Criado em 2021, o programa já implementou mais de 200 projetos com 80 parceiros, dos quais 52 seguem ativos. Somente em 2024 foram firmados 91 novos projetos, beneficiando cerca de 24 mil pessoas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre os impactos positivos deste programa!

