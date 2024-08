Projeções Promissoras para o Agronegócio em 2024 A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) projeta que o ano de 2024 será positivo para a produção de carne de frango no país... ND Mais|Do R7 01/08/2024 - 21h33 (Atualizado em 01/08/2024 - 21h33 ) ‌



A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) projeta que o ano de 2024 será positivo para a produção de carne de frango no país, com estimativa de crescimento de 1,8% no volume produzido, podendo chegar a 15,1 milhões de toneladas neste ano e com perspectivas iniciais de até 15,35 milhões de toneladas em 2025 (+2,3% em relação à 2024).

