Projeto de desenvolvimento do Porto de Laguna recebe repasse de R$ 5 milhões Projeto básico de dragagem, derrocagem e remodelagem dos molhes, alem de prospecção de rochas e executivo de dragagem da área do...

Projeto básico de dragagem, derrocagem e remodelagem dos molhes, alem de prospecção de rochas e executivo de dragagem da área do Porto de Laguna, no Sul do Estado. Essas são as atividades previstas após o repasse de R$ 5 milhões do Governo do Estado.

