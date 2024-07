ND Mais |Do R7

Projeto de lei aprovado para construção de barragem em SC O projeto de lei que altera os limites do Parque Nacional da Serra do Itajaí foi aprovado pelo plenário nesta quarta-feira (10)....

‌



A+

A-

O projeto de lei que altera os limites do Parque Nacional da Serra do Itajaí foi aprovado pelo plenário nesta quarta-feira (10). O principal objetivo é permitir a implantação da barragem de contenção de cheias no rio Itajaí-Mirim.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Corrida em dia: proteção ideal para se exercitar no inverno

• VÍDEO: Briga de trânsito vira tentativa de homicídio com espancamento na Serra de SC

• Reinauguração da Casa Scire Blumenau: novidades e novos empreendimentos apresentados no evento