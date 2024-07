ND Mais |Do R7

Projeto ‘Glória de Vivaldi’ leva música e cultura para o Oeste de SC Em quatro meses, a turnê do ‘Glória de Vivaldi: Coro de Câmara Verso em Voz e Quarteto de Cordas’ passou por seis municípios do Oeste...

Em quatro meses, a turnê do ‘Glória de Vivaldi: Coro de Câmara Verso em Voz e Quarteto de Cordas’ passou por seis municípios do Oeste Catarinense com oficinas e apresentações para todas as idades. Projeto alcançou mais de 4 mil pessoas e percorreu cerca de 2 mil km na região.

