Promessa da natação de SC vai para o Jasc e sonha em ser profissional
ND Mais|Do R7
15/11/2024 - 13h08 (Atualizado em 15/11/2024 - 13h08 )

Marina Eickhoff treina no Lira e é uma das promessas da natação de SC - Germano Rorato/ND

É no mar aberto, mas com treinos na piscina, que desliza nas águas uma das promessas da natação de Santa Catarina. Aos 13 anos, a manezinha Marina Severo Eickhoff já encara provas de gente grande. No último fim de semana, em Itapema, terminou no primeiro lugar geral feminino, disputando com adultos, a prova de 1.500 metros.

