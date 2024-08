Promotores comentam sobre a sentença do ataque à creche em Blumenau O autor do ataque a creche em Blumenau, que matou quatro crianças e deixou outras cinco feridas, foi condenado a mais de 200 anos de... ND Mais|Do R7 30/08/2024 - 04h51 (Atualizado em 30/08/2024 - 04h51 ) ‌



Cristiano Andujar

O julgamento do autor do ataque a creche em Blumenau durou cerca de 11 horas. Com início na manhã desta quinta-feira (29), a sentença foi proferida por volta das 19h, no fórum da cidade. Familiares das vítimas estiveram presentes no salão do júri, que foi tomado pelo choro com as lembranças do triste dia 5 de abril de 2023.

