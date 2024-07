ND Mais |Do R7

Próximo desafio do Figueirense: vencer o CSA em casa na Série C

Vencer e se impor diante de um rival que vem “fragilizado”. Essas são as “ordens” no Figueirense para o jogo contra o CSA nesta quarta-feira (3), pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), a partir das 20h30.

