Quadrilha do Bilhete Premiado é Desmantelada em Santa Catarina A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu em flagrante quatro suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada no chamado “golpe... ND Mais|Do R7 14/08/2024 - 18h56 (Atualizado em 14/08/2024 - 18h56 ) ‌



A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu em flagrante quatro suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada no chamado “golpe do bilhete premiado” na Grande Florianópolis. A ação foi realizada na terça-feira (13) pela DCE/DIC (Delegacia de Combate a Estelionatos do Departamento de Investigação Criminal da Capital).

