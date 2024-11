Qual o impacto do estilo de vida na longevidade? ‘Assunto do momento’ chega a Florianópolis Qual o impacto do estilo de vida na longevidade? ‘Assunto do momento’ chega a Florianópolis ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 10h50 (Atualizado em 08/11/2024 - 10h50 ) twitter

Alimentação saudável, prática regular de atividades físicas, controle do consumo de substâncias prejudiciais como álcool e cigarro, controle do estresse, relações sociais positivas e sono reparador. Esses são os seis pilares da medicina do estilo de vida, que estão em foco no 7º Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, realizado pela primeira vez em Florianópolis, no Hotel Majestic, na Beira-Mar Norte.

