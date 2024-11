Quanta Summit celebra 20 anos com programação voltada ao mercado de previdência privada Quanta Summit celebra 20 anos com programação voltada ao mercado de previdência privada ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 21h29 (Atualizado em 26/11/2024 - 21h29 ) twitter

Quanta Summit 2024

O Quanta Summit 2024 promete ser um marco na história do setor previdenciário brasileiro. Celebrando os 20 anos da Quanta Previdência, o evento, que acontece de 27 a 29 de novembro no Costão do Santinho, em Florianópolis (SC), reunirá mais de 500 participantes, incluindo autoridades do setor, empresários, presidentes e diretores das principais cooperativas do país, além de influenciadores de mercado.

