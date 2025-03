Quase 40°C e sem chuva: até quando vai o calor intenso em Santa Catarina?

Quase 40°C e sem chuva: até quando vai o calor intenso em Santa Catarina? Início de março terá muito calor em Santa Catarina e temperatura pode chegar a 40 °C em algumas regiões do estado; saiba quando entra... ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 18h09 (Atualizado em 03/03/2025 - 18h09 ) twitter

A primeira semana de março será marcada por forte calor em Santa Catarina. A previsão aponta para dias ensolarados, com massa de ar quente e seco cobrindo o estado. As temperaturas em algumas regiões podem ficar próximas dos 40 °C.

