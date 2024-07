ND Mais |Do R7

Quatro jovens de Chapecó são vítimas fatais em acidente no RS Foram identificados os quatro jovens de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, que morreram após um grave acidente na ERS-324, em Ronda...

Foram identificados os quatro jovens de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, que morreram após um grave acidente na ERS-324, em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. As vítimas estavam em um Renault/Sandero vermelho e todos morreram ainda no local.

