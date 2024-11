Quatro membros de uma facção são presos em flagrante por tráfico de drogas em São Joaquim Quatro membros de uma facção são presos em flagrante por tráfico de drogas em São Joaquim ND Mais|Do R7 29/11/2024 - 05h08 (Atualizado em 29/11/2024 - 05h08 ) twitter

Operação Desmonte

Quatro membros de uma facção foram presos em flagrante, nesta quinta-feira (28), em São Joaquim, na Serra Catarinense. Ao todo, sete pessoas foram autuadas pela Polícia Civil durante a Operação Desmonte, que busca combater o tráfico de drogas e organização criminosa. Dois adolescentes e um homem foram liberados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a operação e as prisões.

