Quebra de barreiras: Nívia de Lima faz história ao comandar o sub-20 da Chapecoense A 7ª rodada do Campeonato Catarinense sub-20 entrou para a história do futebol e da técnica Nívia de Lima. Ela estreou oficialmente...

A 7ª rodada do Campeonato Catarinense sub-20 entrou para a história do futebol e da técnica Nívia de Lima. Ela estreou oficialmente no comando do Sub-20 da Chapecoense e se destaca como a primeira mulher a comandar a categoria no clube.

