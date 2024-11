Queda de árvore dificulta trânsito na BR-282 em Maravilha Queda de árvore dificulta trânsito na BR-282 em Maravilha ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 22h08 (Atualizado em 21/11/2024 - 22h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Queda de árvore em Maravilha

Árvores caídas interromperam o trânsito na BR-282 entre Maravilha e São Miguel do Oeste, no Oeste de Santa Catarina. Equipes do Corpo de Bombeiros e PRF (Polícia Rodoviária Federal) trabalharam no local na tarde desta quinta-feira (21).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os impactos do temporal na região.

Leia Mais em ND Mais:

Espetáculo “O Nosso Quebra-Nozes”, estreia em dezembro no CIC, promete encantar a todos

‘Predador sexual’: urologista que abusou de mais de 300 pacientes é condenado à prisão perpétua

Figueirense atua no mercado e nome do primeiro reforço fica próximo de ser confirmado