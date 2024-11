Queda de elevador deixa idosos com ferimentos graves em SC Queda de elevador deixa idosos com ferimentos graves em SC ND Mais|Do R7 20/11/2024 - 12h09 (Atualizado em 20/11/2024 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Queda de elevador deixa idosos com ferimentos graves em SC

Dois idosos, uma mulher, de 79 anos, e um homem, de 82, ficaram com ferimentos graves após um elevador cair em Içara, no Sul de Santa Catarina. O caso aconteceu na terça-feira (19), no bairro Raichaski.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente preocupante.

Leia Mais em ND Mais:

As melhores e as piores rodovias de Santa Catarina; veja o ranking

Com Grupo ND vencedor, ADVB/SC reconhece as melhores empresas e profissionais catarinenses

Novo espaço da APAE vai ampliar atendimento para mais de mil assistidos em Florianópolis