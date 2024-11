Queda de poste e lentidão em rodovias: chuva prejudica o trânsito na Grande Florianópolis Queda de poste e lentidão em rodovias: chuva prejudica o trânsito na Grande Florianópolis ND Mais|Do R7 05/11/2024 - 12h50 (Atualizado em 05/11/2024 - 12h50 ) twitter

Queda de poste e lentidão em rodovias na Grande Florianópolis

A terça-feira (5) inicia com lentidão do trânsito na Grande Florianópolis, em diferentes pontos, principalmente, nas cidades de Palhoça, São José e Florianópolis. Na divisa entre os municípios de São Pedro de Alcântara e Antônio Carlos, a queda de poste bloqueia uma estrada e impede a passagem de veículos em ambos os sentidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação do trânsito na região.

