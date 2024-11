Queda de trapiche com 10 pessoas deixa pelo menos 5 feridos em SC Queda de trapiche com 10 pessoas deixa pelo menos 5 feridos em SC ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 00h08 (Atualizado em 11/11/2024 - 00h08 ) twitter

Queda de trapiche

A queda de um trapiche no açude de uma propriedade da linha Pinhal, interior do município de Concórdia, no Alto Uruguai catarinense, resultou em pelo menos dez vítimas, das quais cinco ficaram feridas. O acidente aconteceu no fim da manhã deste domingo (10).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

