Quedas de altura: entenda como os primeiros socorros podem evitar o agravamento da situação
ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 15h10

Em 2023, quase 500 mil acidentes de trabalho foram registrados, com 2.888 resultando em fatalidades, segundo dados do eSocial. Um dos setores mais afetados foi a Construção Civil, onde as quedas de altura se destacam como uma das principais causas de acidentes.

Para saber mais sobre como agir em casos de quedas de altura e a importância dos primeiros socorros, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

