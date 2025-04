Queijo com gosto amargo leva Justiça a condenar laticínio em SC Justiça confirmou a responsabilidade de uma indústria do Oeste do Estado pela venda de mais de 6 toneladas de queijo muçarela impróprio... ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 06h45 (Atualizado em 16/04/2025 - 06h45 ) twitter

A 1ª Câmara Civil do TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) confirmou a responsabilidade de uma indústria do Oeste do Estado pela venda de mais de seis toneladas de queijo muçarela impróprio para consumo.

