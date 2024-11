Queimadas em biomas brasileiros registram aumento de até 639% em 2024; veja levantamento Queimadas em biomas brasileiros registram aumento de até 639% em 2024; veja levantamento ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 08/11/2024 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Queimadas na Amazônia

Em menos de um ano, os focos de incêndios em áreas naturais cresceram até 639% em algumas regiões do Brasil. As queimadas em biomas atingiram, principalmente, a região do Pantanal, superando a média histórica em 35%. As regiões amazônica e de cerrado também tiveram elevação em até 70%.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender mais sobre o impacto das queimadas no Brasil!

Leia Mais em ND Mais:

Mulher tenta esfaquear outra durante retiro espiritual em SC

VÍDEO: Filho de Maguila agride vendedor ambulante com soco inglês em SP

Procurado por tráfico internacional de drogas é preso no Sul de SC