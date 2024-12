Quem é Bashar al-Assad, ditador sírio que comandou o país por 24 anos após morte do pai Filho de Hafez al-Assad, Bashar comandou a Síria desde 2000; família do ditador se consolidou no poder por mais de cinco décadas ND Mais|Do R7 08/12/2024 - 16h29 (Atualizado em 08/12/2024 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A guerra civil e o desaparecimento do avião do ditador Bashar al-Assad marcam o fim de um regime que controlou a Síria por 24 anos. A dinastia dos Al-Assad começou em 1971, quando Hafez al-Assad assumiu o poder após um golpe de Estado. Desde então, o clã alauita dominou o país, enfrentando levantes populares e uma guerra civil devastadora.

Saiba mais sobre a trajetória de Bashar al-Assad e as implicações de seu regime no site ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Santa Catarina registra 24 cidades impactadas pelas chuvas e emergência decretada

Incêndio em apartamento mata mulher e policial é socorrido em Florianópolis

Tiroteios na Síria: avião de Bashar al-Assad desaparece do radar após ex-ditador fugir do país