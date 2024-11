Quem é homem encontrado morto e amarrado em mata de SC Quem é homem encontrado morto e amarrado em mata de SC ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 22h48 (Atualizado em 25/11/2024 - 22h48 ) twitter

Homem encontrado morto e amarrado em mata de SC

Foi identificado como Sidnei Luis Machado, de 41 anos, o homem que foi encontrado morto e amarrado em São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense, na última sexta-feira (23). A vítima possuía uma longa ficha criminal e, agora, a Polícia Civil trabalha com algumas linhas de investigação para desvendar o motivo e a autoria do crime.

