Quem é o idoso de SC encontrado morto em rio com pés presos e sinais de violência

Sebastião Dorival Gritten

Foi identificado como Sebastião Dorival Gritten, de 74 anos, o homem encontrado morto com sinais de violência na margem paranaense do rio Iguaçu no último sábado (30). Ele morava em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina, e estava desaparecido havia uma semana.



