‘Quem tem limite é município’: confira o regulamento do concurso cultural da rádio NDFM ‘Quem tem limite é município’: confira o regulamento do concurso cultural da rádio NDFM ND Mais|Do R7 14/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 14/11/2024 - 17h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Concurso Cultural NDFM

A rádio NDFM e o NiuSushi Restaurante promovem o concurso cultural “Quem tem limite é município” em Joinville. O concurso iniciou na última terça- feira (12), às 15h, e vai até o dia 28 de novembro às 17h. Para participar, os residentes de Joinville, com mais de 18 anos, devem seguir as instruções no Instagram da NDFM (@ndfmjoinville).

Para mais detalhes e para participar, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Tudo o que se sabe sobre as explosões em Brasília causadas por ex-candidato a vereador de SC

Avenida Fernando Machado terá bloqueios próximos ao shopping em Chapecó

ArcelorMittal inaugura expansão de R$2 bilhões na Unidade Vega