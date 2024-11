‘Queria desistir’, diz testemunha sobre jovem de SC que morreu durante salto radical ‘Queria desistir’, diz testemunha sobre jovem de SC que morreu durante salto radical ND Mais|Do R7 05/11/2024 - 17h11 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente no parque

A jovem de 24 anos que morreu durante um salto radical no Paraná estava com medo e queria desistir da aventura assim que subiu na plataforma, segundo testemunhas. Jussara Vitória Alves de Oliveira, que morava em Araquari, no Norte catarinense, era 23º a saltar na tarde de domingo (3), quando colidiu contra as pedras da estrutura natural do parque, atualmente interditado e operando sem licenças de funcionamento, segundo a Prefeitura de Campo Magro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Indústria catarinense abre caminho para as profissões do futuro

VÍDEO: Corpo de mulher é encontrado boiando em rio no centro de Pomerode

Por que não se deve pisar nas baratas para matá-las