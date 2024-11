Quinta-feira de calor e chuvas em Santa Catarina Dia será marcado por nebulosidade e calor na maior parte do estado; chuvas devem dar as caras entre a tarde e à noite desta quinta ND Mais|Do R7 17/10/2024 - 08h48 (Atualizado em 17/10/2024 - 08h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O litoral catarinense amanhece com maior nebulosidade, enquanto o restante do estado será ensolarado nesta quinta-feira (17). Com exceção da Serra catarinense, o tempo abafado predomina em SC com as temperaturas variando entre 17 e 30°C.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Tempo abafado e chuvas marcam a quinta-feira em Santa Catarina; confira a previsão

• ‘X-Tudo’: médico que deformou pacientes em SC responde a processos em pelo menos 2 estados

• Veja a íntegra do segundo desfile da 39ª Oktoberfest Blumenau



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.