Rafael Nogueira se despede da FCC, mas permanece no governo Jorginho Saída de Rafael Nogueira ocorre um ano e meio após assumir a chefia do setor cultural; ainda não se sabe qual novo cargo ocupará na... ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 19h30 (Atualizado em 06/09/2024 - 19h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O presidente da FCC (Fundação Catarinense de Cultura), Rafael Nogueira, deixou o comando da pasta no governo Jorginho Mello. A informação foi confirmada pelo Grupo ND. A exoneração deve ser publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (6).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Stabile comemora aniversário com Fórum de Discussão sobre Parkinson

• Barragem de Ituporanga está em situação crítica, diz Governo de SC

• Tudo pronto para o Fly Festival em Criciúma