Ranking dos Vereadores: Quem São os Favoritos para a Reeleição em Florianópolis? Decano da Câmara de Vereadores de Florianópolis, Dalmo Meneses chegou a anunciar que disputaria a última eleição em 2020. Depois,... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 23h21 (Atualizado em 26/08/2024 - 23h21 ) ‌



Decano da Câmara de Vereadores de Florianópolis, Dalmo Meneses chegou a anunciar que disputaria a última eleição em 2020. Depois, sairia da vida pública. No entanto, o morador do Rio Vermelho, Norte da Ilha, está nas urnas em 2024 e lidera o ranking dos mandatos dos vereadores na Capital, elaborado pelo portal ND Mais.

