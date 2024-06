ND Mais |Do R7

Raphinha e a incerteza no Barcelona Cria do Avaí e craque da Seleção Brasileira, Raphinha vive situação incerta no Barcelona. Segundo o "Mundo Deportivo", o clube catalão...

RAFAEL RIBEIRO/CBF

Cria do Avaí e craque da Seleção Brasileira, Raphinha vive situação incerta no Barcelona. Segundo o "Mundo Deportivo", o clube catalão conta com o atacante, mas, ao mesmo tempo, deixa a porta aberta para uma possível saída. Inclusive, com "número mágico".

