Real Madrid surpreende com novo uniforme laranja O Real Madrid voltou a adotar um segundo uniforme com a cor laranja, usada pelo clube de tempos em tempos para diferenciar do tradicional... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 14h03 (Atualizado em 22/07/2024 - 14h03 ) ‌



O Real Madrid voltou a adotar um segundo uniforme com a cor laranja, usada pelo clube de tempos em tempos para diferenciar do tradicional branco. O uniforme terá como tema a frase "estrelas que brilham no céu do Santiago Bernabéu", com partes em azul.

