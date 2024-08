Rebeca Andrade: A Ginasta que Surpreende com sua Torcida A ginasta Rebeca Andrade, orgulho do Brasil nas Olimpíadas, é atleta do Flamengo e sempre compartilha fotos de momentos do clube... ND Mais|Do R7 03/08/2024 - 15h36 (Atualizado em 03/08/2024 - 15h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A ginasta Rebeca Andrade, orgulho do Brasil nas Olimpíadas, é atleta do Flamengo e sempre compartilha fotos de momentos do clube além de falar com carinho da instituição que dá grande suporte a ginástica artística no Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Atleta do Flamengo, Rebeca Andrade torce para outro gigante da Série A

• Irmã de Neymar posta mensagem enigmática e aponta que vai se isolar

• Criança raptada pela própria mãe em Itajaí é encontrada no DF cinco meses depois