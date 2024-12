Rebeca Andrade renova contrato com gigante do futebol até 2028 Maior medalhista olímpica da história do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade assinou um novo contrato com o Flamengo ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 20h28 (Atualizado em 05/12/2024 - 20h28 ) twitter

Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica do Brasil, vai continuar no Flamengo. A ginasta Rebeca Andrade renovou seu contrato com o Rubro-Negro até 2028, ano dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em evento na Gávea.

