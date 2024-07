Rebelião em Franco da Rocha: imagens impressionantes mostram detentos incendiando pavilhão Uma rebelião em Franco da Rocha foi iniciada na manhã deste sábado (20), no Centro de Detenção Provisória do município, em São Paulo... ND Mais|Do R7 20/07/2024 - 19h13 (Atualizado em 20/07/2024 - 19h13 ) ‌



Uma rebelião em Franco da Rocha foi iniciada na manhã deste sábado (20), no Centro de Detenção Provisória do município, em São Paulo. Em resposta, os agentes da polícia entraram no local pelo telhado, e usaram bombas para tentar conter os detentos.

