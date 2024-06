ND Mais |Do R7

Receita Federal libera segundo lote de restituição do IR 2024 As cerca de 5,75 milhões de contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física podem sacar o segundo dos...

Alto contraste

A+

A-

As cerca de 5,75 milhões de contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física podem sacar o segundo dos cinco lotes de restituição de do IR 2024 à partir desta sexta-feira (28).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Vídeo mostra flagra de caminhão com lanterna de celular como iluminação em SC

• O seu pet merece o melhor: limpa patinhas e banho a seco significam praticidade e carinho

• IR 2024: Receita paga hoje o segundo lote da restituição; veja quem pode sacar



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.