Recém-contratada, funcionária é presa após furtar R$ 18 mil de loja em SC

ND Mais|Do R7 07/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 07/11/2024 - 15h50 )

A funcionária de uma loja de autopeças em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, foi presa na tarde desta quarta-feira (6), após furtar R$ 18 mil em espécie do caixa da empresa. O caso aconteceu na Rua Domingos Rodrigues da Nova, no Centro da cidade.

