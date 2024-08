Recesso Prolongado: Câmara de Florianópolis Adia Retorno das Sessões Os vereadores de Florianópolis decidiram estender o recesso em mais uma semana. Inicialmente a intenção era retomar as sessões ordinárias... ND Mais|Do R7 06/08/2024 - 21h26 (Atualizado em 06/08/2024 - 21h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os vereadores de Florianópolis decidiram estender o recesso em mais uma semana. Inicialmente a intenção era retomar as sessões ordinárias e as comissões no dia 5 de agosto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Vereadores decidem por mais uma semana de recesso na Câmara de Florianópolis

• Pacote do governo para isentar imposto em 9 setores é aprovado em comissão da Alesc

• VÍDEO: Ponte recém-inaugurada recebe visita ilustre em Joinville