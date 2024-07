Recordando a Neve: Um Fenômeno Raro no Morro do Cambirela Há 11 anos, moradores da Grande Florianópolis puderam viver um evento raro. Entre a noite do dia 23 e a madrugada do dia 24 de julho... ND Mais|Do R7 31/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 31/07/2024 - 10h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Há 11 anos, moradores da Grande Florianópolis puderam viver um evento raro. Entre a noite do dia 23 e a madrugada do dia 24 de julho de 2013, a neve no Morro do Cambirela pintou a Serra do Tabuleiro, em Palhoça, de branco.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Há 11 anos, neve caía no Morro do Cambirela; fenômeno pode voltar a ocorrer neste inverno?

• Hospital Regional de São José inaugura nova sala de espera

• Feira de Produtos Coloniais de Tubarão prevê faturamento de R$ 200 mil