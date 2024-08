Recorde na Captura de Tainha em Santa Catarina! Os pescadores de Santa Catarina têm um bom motivo para comemorar neste ano: a safra da tainha de 2024 registrou a captura de 1,1 mil... ND Mais|Do R7 01/08/2024 - 08h53 (Atualizado em 01/08/2024 - 08h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os pescadores de Santa Catarina têm um bom motivo para comemorar neste ano: a safra da tainha de 2024 registrou a captura de 1,1 mil tonelada do peixe em todo o Estado. O número é 240% maior do que no ano passado, quando houve limites de cota impostos pelo MPA (Ministério da Pesca e Aquicultura).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Agosto chega ensolarado: primeiro dia do mês começa com nevoeiros, mas sol predomina em SC

• VÍDEO: Motorista flagra homem em cima de monociclo elétrico em meio ao trânsito de Blumenau

• Eleições 2024 terão urnas eletrônicas novas e mais modernas