Refinaria em alerta: suspeitas de adulteração de combustíveis O mercado de combustíveis do Brasil está em alerta: circula no setor a informação de que uma grande […] ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 21h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 21h00 ) ‌



O mercado de combustíveis do Brasil está em alerta: circula no setor a informação de que uma grande refinaria do Sul do País estaria fornecendo solvente para adulteradores de gasolina e etanol nas ruas de São Paulo. Segundo as mesmas fontes do mercado, esse produto estaria sendo vendido sem marcação compulsória – a qual serve exatamente para evitar a adulteração de combustíveis. Mas o que mais chama atenção, pasmem, essa grande refinaria sulista é controlada por afiliadas do famoso Instituto Combustível Legal, o ICL.

