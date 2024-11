Reflexões sobre a educação inclusiva no Dia do Professor “Intenso, difícil, gratificante”, assim a profissional avalia o desafio diário de adaptar o ensino em sala de aula e a convivência... ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 09h49 (Atualizado em 15/10/2024 - 09h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste dia 15 de outubro é celebrado em todo o país o Dia do Professor. No Brasil, são mais de 2,2 milhões de profissionais na educação básica e 323 mil no ensino superior, segundo o Censo Escolar 2021 e o Censo da Educação Superior de 2020. Dia após dia, educadores enfrentam os obstáculos das salas de aula e procuram tornar a educação mais inclusiva.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• No dia dedicado a eles, professora de Florianópolis reflete sobre a educação inclusiva

• Aumento na conta de luz: como identificar e reduzir os gastos de energia

• Casan: higienização de reservatórios compromete abastecimento em Criciúma



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.