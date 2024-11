Reflexões sobre pertencimento e inclusão no podcast Vozes da Consciência Assunto foi tema do 6° episódio do podcast Vozes da Consciência ND Mais|Do R7 17/10/2024 - 19h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 19h08 ) twitter

O sexto episódio do podcast Vozes da Consciência aprofunda a discussão sobre pertencimento, representatividade, equidade e inclusão, temas centrais no cenário atual de debates sociais. Após a abordagem do respeito às religiões dentro das organizações, os apresentadores avançam para um diálogo mais amplo sobre ações afirmativas.

Vozes da consciência: pertencimento e ações afirmativas, rumo à equidade e inclusão

