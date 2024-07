Reforma da rodoviária de Florianópolis: Sinart inicia primeiras intervenções Após obter aprovação do projeto da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade para revitalização da rodoviária Rita Maria... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 10h14 (Atualizado em 22/07/2024 - 10h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Após obter aprovação do projeto da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade para revitalização da rodoviária Rita Maria, em Florianópolis, a Sinart, empresa que gerencia o terminal, iniciou as intervenções possíveis na estrutura. Agora, a empresa aguarda as liberações da Prefeitura de Florianópolis, do Corpo de Bombeiros e da Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) para iniciar a reforma mais intensa e vistosa na rodoviária.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• SC registrou 17 casos de violência política em 2023

• Clube da Bola, da NDTV, terá 2ª edição semanal em formato de podcast

• Avaí repete sequência de derrotas que não acontecia desde 2020