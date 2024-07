Reforma Relâmpago: Ponte de SC Retorna ao Tráfego em Tempo Recorde A ponte que desabou na Estrada dos Bugres, em São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense, na manhã da última quarta-feira (24... ND Mais|Do R7 28/07/2024 - 20h43 (Atualizado em 28/07/2024 - 20h43 ) ‌



A ponte que desabou na Estrada dos Bugres, em São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense, na manhã da última quarta-feira (24) com um caminhão carregado de toras de madeira, foi reformada em três dias e já está em funcionamento.

