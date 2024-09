Registro raro: bugio avistado em mata de SC Animal foi visto na região do Morro Cechinel, em Criciúma, na tarde de domingo (8) ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 19h21 (Atualizado em 09/09/2024 - 19h21 ) ‌



Um bugio (Alouatta guariba) foi visto, no fim da tarde de domingo (8), no Morro Cechinel, também conhecido como Morro da TV, em Criciúma, no Sul de SC. Segundo a Fauna Ativa Criciumense, projeto que faz o monitoramento de animais, a espécie está na lista dos macacos mais ameaçados do planeta.

