Relembre a derrota do Brasil por 7 a 1 para a Alemanha que completa seis anos Se a situação atual da Seleção Brasileira deixa qualquer um frustrado, o dia 8 de julho de 2014 ficou negativamente marcado para...

Se a situação atual da Seleção Brasileira deixa qualquer um frustrado, o dia 8 de julho de 2014 ficou negativamente marcado para sempre na memória do torcedor brasileiro. Em partida válida pelas semifinais da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira foi massacrada pela Alemanha ao ser eliminada da competição com uma sonora derrota por 7 a 1. O histórico e humilhante confronto completa dez anos nesta segunda-feira e será relembrado pela Gazeta Esportiva.

