Renato Gaúcho sobre polêmica com jornalistas: 'Não sou de fazer ameaças' 
ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 20h48 (Atualizado em 28/11/2024 - 20h48 )

Renato Gaúcho

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, se manifestou após a polêmica que protagonizou em entrevista coletiva após o empate com o Cruzeiro, nesta quarta-feira. O treinador se irritou e teria intimidado os jornalistas. No entanto, ele disse que não ameaçou os profissionais e explicou a sua fala durante a coletiva.

